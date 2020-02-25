ГАИ сообщило подробности аварии на МКАД с четырьмя авто

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД сегодня столкнулись четыре автомобиля. Пассажир одного из них доставлена в медицинское учреждение для осмотра, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, четыре авто ехали друг за другом в попутном направлении в крайней левой полосе для движения по внутреннему кольцу МКАД. Водитель автомобиля Nissan стал снижать скорость, учитывая интенсивность движения транспортного потока, и через некоторое время почувствовал поочередные удары в заднюю часть машины.

В результате произошло ДТП с участием четырех авто - Nissan, BMW, Peugeot, Lexus. От столкновения БMW опрокинулся на левый бок. Пассажир Peugeot доставлена в медучреждение.-0-