ГАИ устанавливает очевидцев смертельного наезда под Сморгонью

11 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. ГАИ просит откликнуться очевидцев смертельного наезда на трассе Минск-Ошмяны-граница Литвы, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла поздним вечером 23 марта. На 92-м км трассы в Сморгонском районе автомобиль "Киа" сбил находившегося на проезжей части пешехода. Мужчина погиб на месте. "По имеющейся информации, к ДТП может быть причастен неустановленный автопоезд, водитель которого с места происшествия уехал", - сказали в ГАИ.

Всех, кто владеет информацией об обстоятельствах происшествия, просят сообщить по телефонам (8-0152) 79-75-45 либо 72-40-53.-0-