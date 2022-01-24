ГАИ: в 2021 году более 35% ДТП совершены по вине пешеходов

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2021 году более 35% ДТП совершены по вине пешеходов. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУ ГАИ МВД.

"Наезды на пешеходов - одно из самых распространенных видов дорожных происшествий, в которых страдают люди. В 2021 году совершено 1126 дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств и пешеходов. Причем более 35% (400 ДТП) совершены по непосредственной вине пеших участников. И почти в 50% случаев (197 ДТП) травмированные пешеходы находились в состоянии алкогольного опьянения. Данная проблема становится особенно актуальной именно в холодные периоды: ранней весной, поздней осенью и, конечно же, зимой", - рассказали в ГАИ.

В купе всех негативных природных и погодных явлений, проявляющихся зимой, таких как обильные снегопады, резкие перепады температуры, скользкая проезжая часть и обочины, а также короткий световой день, все же основной причиной совершения наездов на пешеходов является игнорирование элементарных мер безопасности ими.

"Пешеходы должны проявлять повышенную осторожность при участии в дорожном движении. Переходить дорогу только в установленных местах. Перед выходом на проезжую часть убедиться в том, что все автомобили успели остановиться. Аккуратно приближаться к краю проезжей части, чтобы не соскользнуть под колеса. Быть внимательными во дворах. Обозначать себя световозвращающими элементами. На загородных трассах двигаться по обочинам и лишь в крайних случаях, когда обочина не пригодна для передвижения, по краю проезжей части и в обязательном порядке навстречу движению транспортных средств", - добавили в ГАИ.-0-