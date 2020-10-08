ГАИ в Славгородском районе задержала пешехода без фликеров и обнаружила у него наркотики

8 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Славгородском районе задержали пешехода, который в вечернее время шел по краю проезжей части без светоотражающих элементов. В его рюкзаке обнаружили наркотики. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

"В начале октября на одной из дорог в Славгородском районе во время республиканской акции "Пешеход" сотрудники ГАИ задержали мужчину, который шел по краю проезжей части и катил велосипед. На его одежде не было светоотражающих элементов, а на велосипеде - фонарей и фликеров. Мужчине на месте вынесли постановление о наложении административного взыскания в размере одной базовой величины", - рассказали в УВД.

Во время общения милиционеры обратили внимание на большой армейский вещмешок мужчины, который был чем-то заполнен. В нем обнаружили полиэтиленовый пакет, обмотанный скотчем, а в нем - около 2 кг конопли. "Экспертиза растительного вещества установила, что это особо опасное наркотическое средство марихуана, вес которой в сушеном виде составляет 940 г", - подчеркнули в УВД.

По словам подозреваемого, в Кормянском районе он нашел участок с дикорастущей коноплей и срезал ее для собственного потребления. Следователи дали правовую оценку действиям 28-летнего жителя Славгорода и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-