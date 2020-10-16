ГАИ во время погони на МКАД-2 использовала спецсредство "еж" и табельное оружие

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время погони на МКАД-2 сотрудники ГАИ использовали спецсредство "еж" и табельное оружие. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Сегодня около 18.00 на автодороге М14 "Вторая кольцевая" водитель "Рено Клио" не подчинился требованиям сотрудников ГАИ и не остановился. Во время погони инспекторы для остановки иномарки использовали спецсредство "еж" и табельное оружие. Водитель подвергал опасности участников дорожного движения, совершил ДТП со служебным и гражданскими автомобилями.

Милиционерам удалось заблокировать машину на автодороге Р40 "Боровляны-Логойск". За рулем преследуемого автомобиля находился 34-летний житель Минского района. Он был пьян. Пассажир доставлен в больницу.-0-