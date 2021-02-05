ГАИ задержала в Барановичах нетрезвого 19-летнего бесправника

5 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах сотрудники ГАИ задержали молодого нетрезвого бесправника, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Случай произошел 3 февраля, около 2 часов ночи. Во время патрулирования на ул.Ленина инспекторы обратили внимание на "Ситроен", буксировавший с помощью троса "Ниссан", при этом автомобили периодически останавливались. Правоохранители поинтересовались, не нужна ли помощь. Водитель "Ситроена" пояснил: молодые люди попросили дотянуть "Ниссан" до заправки, так как в нем закончилось топливо.

Во время беседы с водителем "Ниссана", 19-летним местным жителем, выяснилось, что он не имеет водительского удостоверения. Более того, как позже показало медицинское освидетельствование, парень был пьян (0,8 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе).

В этот же день, около 4 часов утра, в Бресте на ул.Войкова сотрудники ГАИ остановили автомобиль "Мазда", водитель которого не был пристегнут ремнем безопасности. При проверке документов оказалось, что 38-летний брестчанин в 2018 году лишен права управления за нетрезвое вождение. Физическое состояние водителя и в этот раз вызвало подозрение. Согласно акту медицинского освидетельствования, в выдыхаемом им воздухе было 1,6 промилле алкоголя.

В отношении водителей составлены административные протоколы, автомобили доставлены на штрафстоянку.

В УВД напомнили: с 1 марта в Беларуси вступит в силу новый Кодекс об административных правонарушениях, который ужесточает санкции в отношении нетрезвых водителей. В предвыходные и выходные дни маршруты патрулирования сотрудников ГАИ приближены к местам массового скопления людей, зонам отдыха, увеселительным заведениям, объектам торговли спиртными напитками, в особенности круглосуточным.-0-