ГАИ задержала в Минске нетрезвого бесправника

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска задержали нетрезвого водителя, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел в ночь на 6 марта на улице Ваупшасова. "Инспекторы ГАИ остановили автомобиль Mitsubishi, за рулем которого был 24-летний минчанин. При проверке документов оказалось, что он никогда не получал водительское удостоверение, к тому же невооруженным глазом было заметно, что молодой человек в нетрезвом состоянии. При освидетельствовании в выдыхаемом воздухе нарушителя концентрация паров спирта составила 1,78 промилле", - рассказали в ГАИ.

В отношении минчанина составлены административные материалы по ч.2 ст.18.14 и по ч.2 ст.18.15 КоАП.-0-