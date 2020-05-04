Гаражно-бытовой блок горел в Островце

4 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Островецкие спасатели потушили пожар гаражно-бытового блока, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Около 4.40 2 мая очевидец сообщил в службу 101 о пожаре по улице Мира в Островце. Через несколько минут расчеты спасателей прибыли к месту происшествия. Горели шесть помещений гаражно-бытового блока.

"Огонь повредил кровлю, перекрытие и имущество. Более 10 боксов и ячеек, а также рядом расположенный гараж удалось сберечь от уничтожения огнем", - рассказали в областном управлении МЧС.

Сейчас причина пожара устанавливается. Основная рассматриваемая версия - короткое замыкание электропроводки.-0-

Фото Гродненского областного управления МЧС