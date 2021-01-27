Гаражных воров задержали в Житковичах

27 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Житковичах задержали гаражных воров из Калинковичей. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Воры работали почти семейным подрядом: отец, сын, невестка и друг семьи. Спланировал операцию самый опытный из них - 54-летний мужчина, ранее судимый за кражу.

В конце декабря прошлого года криминальный квартет взял в Минске в аренду "Вольво" на российских номерах. 24 января из Калинковичей они приехали в Житковичи, прихватив с собой портативную болгарку. На дело отправились в кооператив "Северный" на окраине Житковичей. Роли распределили заранее. Старший группы с 28-летним другом, имеющим за плечами судимость за убийство, должны были вскрывать гаражи. 27-летний сын с 37-летней супругой отвечали за наблюдение и подачу сигнала при опасности. Если все шло гладко, должны были забрать найденные в гаражах ценности, вывезти за город и спрятать похищенное.

"Работа закипела. Болгарка легко справлялась с дужками замков. В гаражах действительно было чем поживиться: болгарки, перфораторы, электрорубанки, компрессоры, сварочные аппараты и другие электроинструменты. В одном помещении нашли даже 6 коробок с сигаретами", - рассказала Ольга Чемоданова.

Группа поддержки на авто успела несколько раз выехать в лес, чтобы сделать тайники с похищенным. Однако преступным планам помешал случай.

В одном из частных домов недалеко от гаражного кооператива 15-летний парень вышел во двор и услышал отчетливый шум электроинструмента: кто так поздно может работать, было непонятно. Звук вскоре стал тише и сместился. "Подросток понял, что дело неладное. Одного из владельцев гаражей он знал, поэтому быстро позвонил ему и сообщил о подозрениях", - отметила пресс-секретарь. Мужчина сообщил о происходящем в милицию, взял родственника и на машине помчался в сторону гаражей.

Автомобиль оставили недалеко от кооператива, чтоб не привлекать внимание, и пошли на шум. Возле одного из гаражей действительно возились незнакомцы. Они не смогли ответить на вопрос, что делают в кооперативе, и начали убегать. Одного из них, как оказалось старшего, мужчины задержали. Его подельника помоложе в километре от места происшествия по приметам задержали оперативники.

Параллельно поступила информация и от патрульных милиционеров - в городе дважды крутнулась незнакомая машина на российских номерах. На железнодорожном переезде, пока горел запрещающий сигнал светофора, сотрудники ГАИ заблокировали "Вольво". Супругов задержали.

Криминальный квартет во всем сознался и указал места в лесу за Житковичами, где складировалось похищенное.

Возбуждено уголовное дело по фактам краж, совершенных группой лиц. Задержанных проверяют на причастность к аналогичным преступлениям в стране. Известно, что задержанная женщина находится в отпуске по уходу за ребенком. Все остальные - неработающие.-0-