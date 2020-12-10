"Газель" наехала на пешехода в столице - ГАИ ищет очевидцев

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске "Газель" наехала на пешехода - ГАИ ищет очевидцев, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Происшествие случилось 19 августа около 15.20. Водитель ехал на автомобиле "Газель NEXT" по улице Асаналиева со стороны улицы Серова в направлении диспетчерской станции "Серова". Авто наехало на пешехода, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Граждан, которые стали очевидцем ДТП, либо располагающих какими-либо сведениями, просят обратиться в управление Следственного комитета по Минску по адресу: Минск, улица Первомайская, 7. Можно также позвонить по телефонам 8 (017)389-55-55, 8 (017)389-56-56.-0-