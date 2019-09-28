Газовый баллон разорвался на летней террасе бара в Минске

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На летней террасе бара в Минске разорвался газовый баллон. Работники МЧС ликвидировали пожар, сообщили БЕЛТА в МЧС Беларуси.

Сообщение о происшествии в баре на первом этаже торгово-административного центра по улице Немига поступило сегодня в 1.41. Уже через четыре минуты на место приехали первые подразделения спасателей. Летняя терраса горела открытым пламенем.

Произошло загорание инфракрасной газовой горелки с последующей разгерметизацией газового баллона. Такие горелки предназначены для обогрева помещения. От воздействия температуры произошел разрыв баллона. Из-за малого количества газовой смеси (пропан-бутан) в баллоне взрыва не было, отметили в МЧС.

Пожар локализован в 1.49, ликвидирован в 1.54.

Эвакуация посетителей не потребовалась, они самостоятельно покинули опасную зону. Никто не пострадал.

В результате пожара оказались повреждены летняя терраса, мебель, оконные блоки, входная дверь, остекление. Закопчено помещение бара, повреждены остекление окон пяти этажей лестничного марша торгово-административного центра, входная дверь запасного выхода из служебного помещения магазина обуви, элементы декоративного подвесного потолка служебного помещения, оконный блок, кондиционер, закопчено помещение кухни еще одного бара.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.-0-