26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гексакоптер с сигаретами перехватили на белорусско-польской границе, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.
"Белорусские пограничники успешно продолжают испытания современных образцов радиоэлектронных средств борьбы с беспилотниками, которые используют для противоправной деятельности на границе. Военнослужащие Брестской и Гродненской погрангрупп на практике убедились в эффективности и широком спектре возможностей приборов противодействия", - рассказали в ГПК.
Инцидент, произошедший 23 октября, стал очередным примером успешного применения радиоэлектронных средств борьбы. "Пограничники заставы "Знаменка" Брестской погрангруппы с помощью радиоэлектронного ружья "Гроза-Р2" белорусского производства нейтрализовали гексакоптер, который использовался для переброски подакцизного товара через белорусско-польский участок границы", - отметили в ведомстве.
Обобщив успешные результаты опытной эксплуатации, в пограничном ведомстве рассматривают вопрос о поставке на вооружение отечественных образцов радиоэлектронных средств борьбы с беспилотниками-нарушителями.-0-