Генпрокуратура Беларуси направила в РФ уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных платежей

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура Беларуси направила российским коллегам уголовное дело в отношении четырех граждан России, которые обвиняются в уклонении от уплаты таможенных платежей. Такая информация размещена на сайте белорусского надзорного ведомства, сообщает БЕЛТА.

Материалы уголовного дела в отношении четырех граждан РФ для осуществления уголовного преследования в Генпрокуратуру России направлены согласно Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года. "Обвиняемым инкриминировано то, что они, действуя группой лиц по предварительному сговору, с 1 декабря 2017 года по 21 марта 2018 года незаконно ввезли через пункты таможенного оформления Гродненской региональной таможни на территорию ЕАЭС три седельных тягача с поддельными идентификационными номерами кузовов под видом транспортных средств, зарегистрированных в России", - проинформировали в Генпрокуратуре.

"Действия обвиняемых квалифицированы как уклонение от уплаты таможенных платежей по ч.2 ст.231 УК ", - добавили в надзорном ведомстве.

Вопрос процессуальной судьбы переданного уголовного дела и реализации принципа неотвратимости наказания за совершенное преступление взят на контроль, отметили в Генеральной прокуратуре.-0-