Генпрокуратура Беларуси передала литовским коллегам дело об организации незаконной миграции

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуратура Беларуси направила в адрес литовских коллег материалы уголовного дела в отношении гражданина Литвы, которому инкриминирована организация незаконной миграции, сообщает БЕЛТА со ссылкой на отдел информации надзорного ведомства.

Мужчина действовал в составе группы по предварительному сговору. С мая по сентябрь 2013 года он организовал незаконные пребывание и транзитный проезд по территории Беларуси из России трех групп нелегальных мигрантов - 28 граждан Вьетнама без соответствующих белорусских виз. Иностранные граждане планировали через белорусско-литовскую границу попасть в страны Европейского союза вне установленных пунктов пропуска.

Материалы переданы в Литву для дальнейшего уголовного преследования фигуранта на основании Договора между Беларусью и Литвой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 20 октября 1992 года.

Принятие окончательного процессуального решения по данному уголовному делу взято на контроль.-0-