Генпрокуратура Беларуси удовлетворила просьбу таджикских коллег о выдаче обвиняемого в мошенничестве

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура Беларуси удовлетворила просьбу Генеральной прокуратуры Таджикистана о выдаче обвиняемого 1978 года рождения для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество, сообщает БЕЛТА со ссылкой на международно-правовое управление белорусского надзорного органа.

Уголовное дело находилось в производстве следственного отдела ОМВД-1 по району Фирдавси Душанбе.

По материалам дела фигурант, злоупотребляя доверием потерпевших, в марте 2016 года и январе 2019-го в Душанбе противоправно завладел чужими $49 тыс.

Поскольку обвиняемый скрылся от органа уголовного преследования, его объявили в розыск и применили к нему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники Минского ОВД на воздушном транспорте задержали мужчину при попытке зарегистрироваться на рейс Минск - Киев. Минская транспортная прокуратура избрала в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

После вступления в силу решения Генпрокуратуры Беларуси о выдаче фигуранта он был передан в Национальном аэропорту Минск представителям правоохранительных органов Таджикистана.-0-