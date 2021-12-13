Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении Павла Латушко

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении Павла Латушко, сообщает БЕЛТА со ссылкой на надзорное ведомство.

Он обвиняется в совершении преступления против интересов службы по ч.3 ст.426 Уголовного кодекса Беларуси.

В Генпрокуратуре пояснили, что Павел Латушко, занимая должность министра культуры Беларуси и являясь лицом, занимающим ответственное положение, "в 2012 году из корыстной и иной личной заинтересованности, достоверно зная об отсутствии в соответствии с законодательством оснований для финансирования за счет бюджета Республики Беларусь ряда заведомо невостребованных кинопроектов, умышленно отдал явно выходящее за пределы его прав и полномочий, предоставленных ему по службе, указание подчиненным сотрудникам о включении их в тематический план производства фильмов на 2012-2013 годы". На этом основании Департамент по кинематографии Министерства культуры заключил с кинопроизводителями договоры и незаконно профинансировал производство указанных фильмов.

Незаконные действия Павла Латушко повлекли причинение существенного вреда государственным и общественным интересам, а также тяжкие последствия в виде причинения ущерба государству в особо крупном размере, добавили в надзорном ведомстве.

Противоправные действия квалифицированы как превышение служебных полномочий.

Расследование уголовного дела поручено центральному аппарату Следственного комитета Беларуси.

Генеральная прокуратура напоминает о принципе неотвратимости уголовной ответственности. "Каждому факту противоправных действий будет дана надлежащая правовая оценка. Все виновные в совершении преступлений будут установлены и подвергнуты справедливому наказанию в порядке, предусмотренном уголовным законодательством", - отметили в надзорном ведомстве.-0-