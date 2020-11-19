Генпрокуратура дала правовую оценку разглашению врачебной тайны о результатах медосвидетельствования Бондаренко

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении врача УЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи" и иного лица по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.178 УК, сообщает БЕЛТА со ссылкой на отдел информации надзорного ведомства.

"Действуя умышленно, без служебной необходимости, подозреваемый вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса tut.by, которому сообщил сведения о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Тем самым он разгласил врачебную тайну, при этом представил недостоверную информацию", - отметили в Генпрокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что "деяния названных лиц повлекли за собой тяжкие последствия, выразившиеся в повышении напряженности в обществе, создании атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям".

Подозреваемые задержаны.-0-