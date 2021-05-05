Генпрокуратура: дело Тихановского и его сообщников направлено в суд

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура направила в Верховный суд для определения подсудности уголовное дело по обвинению: Тихановского С.Л., Сакова А.Н., Попова Д.Ю. по ч.1 ст.293, ч.3 ст.130, ч.2 ст.191, ч.1 ст.342 Уголовного кодекса Беларуси; Лосика И.А., Цыгановича В.В. по ч.1 ст.293 и ч.3 ст.130 УК; Статкевича Н.В. по ч.1 ст.293 УК. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.

Согласно материалам дела Тихановский С.Л., Статкевич Н.В., а также привлеченные ими Саков А.Н., Попов Д.Ю., Лосик И.А., Цыганович В.В. и другие граждане с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов Президента в 2020 году.

Для достижения своих целей они использовали современные политтехнологии, чтобы создать у населения недоверие и негативное отношение к представителям государственных органов.

Обвиняемые с конца 2019 года стали распространять в сети Интернет публичные призывы к приготовлению, организации и активному участию в незаконных массовых мероприятиях при подготовке и проведении электоральной кампании в 2020 году.

Тихановский С.Л. и другие лица из его окружения под различными предлогами, в том числе для сбора подписей за выдвижение кандидата в Президенты Беларуси, проводили незаконные массовые мероприятия в Минске, Бресте, Гродно, Могилеве, Солигорске, Миорах и других городах республики. Во время таких мероприятий они распространяли информацию, направленную на обострение политической и социальной напряженности в стране, возбуждение иной социальной вражды по признаку иной социальной принадлежности. После размещали видеосъемки с мероприятий в интернете, включая Youtube и Telegram-каналы, социальные сети.

Кроме того, Тихановский С.Л. 27 мая 2020 года в Могилеве в целях воспрепятствования работе Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов во время видеотрансляции при участии Сакова А.Н. и Попова Д.Ю. высказал как призыв к действию угрозы в адрес председателя комиссии Лидии Ермошиной: о проведении незаконных групповых массовых мероприятий у ее дома; нарушении неприкосновенности и вторжении в ее жилище; ином ограничении ее законных прав.

В ходе обыска в садовом домике в Гомельском районе, который Тихановский С.Л. использовал для работы и жительства, обнаружены и изъяты $900 300, пневматический пистолет и пневматический автомат. Характер упаковки значительной части денег, серийность номеров банкнот в пачках указывали на их одномоментное получение в банковских либо иных финансовых организациях.

В результате противоправных действий Тихановского С.Л. и его сообщников государству причинен ущерб на сумму более Br3 млн. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше Br2 млн.

После изучения уголовного дела в Генпрокуратуре пришли к выводу, что обвинение Тихановскому С.Л., Сакову А.Н., Попову Д.Ю., Лосику И.А., Цыгановичу В.В. и Статкевичу Н.В. предъявлено обоснованно и подтверждено собранными доказательствами; избранная к обвиняемым мера пресечения в виде заключения под стражу применена обоснованно, оснований для ее изменения или отмены не имеется; обстоятельства уголовного дела исследованы полно, всесторонне и объективно; нарушений уголовно-процессуального закона в ходе предварительного расследования не допущено.

Генеральная прокуратура в рамках уголовного дела предъявила к обвиняемым иск о возмещении ущерба, причиненного их действиями.-0-