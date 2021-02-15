Генпрокуратура направила латвийским коллегам просьбу о выдаче Валерия Цепкало

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура Беларуси направила в адрес Генеральной прокуратуры Латвийской Республики просьбу о выдаче Цепкало Валерия Вильямовича для привлечения к уголовной ответственности. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.

"Уголовное дело в отношении Цепкало В.В. находится в производстве главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета. Ему инкриминированы три эпизода получения взятки в особо крупном размере по ч. 3 ст. 430 Уголовного кодекса Беларуси", - отметили в ведомстве.

Основой для двустороннего сотрудничества в уголовно-правовой сфере является Договор между Беларусью и Латвией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 21 февраля 1994 года.-0-