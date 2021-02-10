Генпрокуратура направила в РФ просьбу о выдаче обвиняемого в сопротивлении милиционеру

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура Беларуси направила в адрес Генеральной прокуратуры России просьбу о выдаче Алексея Кудина, 1984 года рождения, для привлечения к уголовной ответственности. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности белорусского надзорного ведомства.

Уголовное дело находится в производстве суда Молодечненского района. Алексей Кудин обвиняется в сопротивлении сотруднику органов внутренних дел и иному лицу при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, сопряженном с применением насилия. Он не явился в судебное заседание и был объявлен судом в розыск.

Мужчина был задержан 21 января 2021 года на территории Московской области, о чем российские коллеги уведомили белорусскую сторону.

В Генпрокуратуре пояснили, что правовой основой для сотрудничества в данной сфере является Конвенция государств - участников СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года, участниками которой являются Беларусь и Россия.-0-