Генпрокуратура направила в суд дело о налоговом мошенничестве

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12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело о налоговом мошенничестве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности надзорного ведомства.В уголовном деле три фигуранта. Двое обвиняются в налоговом мошенничестве в особо крупном размере, а третий - в его организации.По материалам дела главный бухгалтер одного из ООО, а также работавшая в разное время главным бухгалтером и директором другого ООО и фактический руководитель этих предприятий достоверно знали о том, что концентрированные соки и яблочное пюре не реализовывались в адрес подконтрольной российской фирмы. Они также знали о том, что принятые к бухгалтерскому учету документы об этом были подложными.Поскольку оба ООО фактически не поставляли товары в адрес иностранного контрагента, у них не было оснований для применения ставок НДС в размере 0% и 10%.Вместе с тем главные бухгалтеры, действуя совместно и при организующей роли руководителя этих предприятий, изготовили и представили должностным лицам территориальной ИМНС налоговые декларации (расчеты) по НДС, а также заявления о возврате разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС.На основании таких документов налоговый орган принял решения о возврате сумм НДС по деятельности одного ООО в размере Br1,68 млн, второго - около Br290 тыс.Обвиняемые признали свою вину и уже возместили причиненный преступлением ущерб на Br1,95 млн.Ранее примененную к фигурантам меру пресечения заместитель генпрокурора, направляя дело в суд, оставил прежней - подписку о невыезде и надлежащем поведении.-0-