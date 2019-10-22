Генпрокуратура направила в суд дело о покушении на убийство сотрудника милиции в 2001 году

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура изучила и направила в Мингорсуд уголовное дело о покушении на убийство сотрудника органа внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка, сообщили БЕЛТА в отделе информации надзорного ведомства.

Сейчас преступник отбывает наказание в виде пожизненного заключения по приговору Мингорсуда, вынесенному ему 14 июля 2004 года за ранее совершенные преступления.

Нынешнее уголовное дело связано с событиями 2001 года. Вечером 20 октября мужчина находился на территории стадиона Минского государственного политехнического колледжа по проспекту Независимости, 85. При выполнении сотрудниками милиции своих обязанностей, в том числе по проверке документов, фигурант, чтобы избежать задержания, не менее трех раз выстрелил в правоохранителя из огнестрельного оружия, которое незаконно хранил и носил при себе. Он не довел преступление до конца по независящим от него обстоятельствам: потерпевший, пресекая противоправные действия, применил табельное оружие, мужчина подался в бегство.

Сотрудник милиции получил сквозное огнестрельное ранение мягких тканей грудной клетки, которое относится к категории легких телесных повреждений, повлекших кратковременное расстройство здоровья. Обвиняемый впоследствии скрылся от органов уголовного преследования и покинул страну. Его задержали в Польше как находившегося в международном розыске. По ходатайству Генпрокуратуры он был экстрадирован в Беларусь для привлечения к уголовной ответственности.

Уголовное дело находилось в производстве Главного следственного управления Следственного комитета.-0-