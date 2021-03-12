Генпрокуратура направила в суд дело о попытке дестабилизировать работу ж/д транспорта

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура направила в суд Молодечненского района уголовное дело в отношении двоих граждан, которые, по версии обвинения, хотели дестабилизировать работу ж/д транспорта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генпрокуратуры.

Фигурантам инкриминировано умышленное приведение в непригодное для эксплуатации состояние средств сигнализации и другого оборудования, обеспечивающего безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, что создало угрозу гибели людей, причинения им телесных повреждений, аварий, крушений, наступления иных тяжких последствий и выразилось среди прочего в нарушении стабильной работы транспорта.

Согласно материалам дела, двое жителей Молодечненского района 11 ноября 2020 года по предварительному сговору пытались замкнуть металлическим тросом рельсы на путях в районе перегона Дубравы - Радошковичи для дестабилизации штатной работы РУП "Минское отделение БЖД". Их действия пресекли сотрудники правоохранительных органов.

В отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета добавили, что действия фигурантов могли повлечь нарушение безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, так как был риск возникновения транспортных происшествий.

Также установлено, что мужчины были подписаны и просматривали Telegram-каналы, в которых размещались подробные инструкции по блокированию и выводу из строя путей сообщения. На такие призывы они и откликнулись.

По уголовному делу следователи допросили свидетелей и обвиняемых. К материалам уголовного дела приобщены изъятые с мест происшествий вещественные доказательства, заключения экспертных исследований, осмотрены мобильные телефоны мужчин. "С участием одного из обвиняемых проведена проверка показаний на месте, в ходе которой обстоятельства совершения преступления нашли свое подтверждение", - отметили в Следственном комитете.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч.1 ст.14, ч.1 ст.309 УК (покушение на умышленное приведение в негодность путей сообщения). К обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

После изучения материалов дела в Генеральной прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного.

К слову, схожий случай произошел ночью 14 декабря прошлого года. 34-летний мужчина, поддавшись на призывы деструктивных Telegram-каналов, с использованием проволоки замкнул рельсовую цепь перегона Пуховичи - Руденск, что повлекло нарушение в работе железнодорожного транспорта и привело в непригодность систему автоматической блокировки движения поездов.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.1 ст.309 УК, вину в совершении преступления он признал полностью. К мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела близится к завершению.

Правоохранители в очередной раз обращают внимание: Следственным комитетом совместно с МВД проводится работа по установлению лиц, причастных к фактам повреждения и приведения в негодность путей сообщения, средств сигнализации и железнодорожного транспорта. Какое-либо вмешательство в безопасное функционирование железной дороги может привести к тяжким последствиям, в том числе травмированию и гибели людей, техногенным катастрофам, причинению ущерба государству и иным субъектам хозяйствования.-0-