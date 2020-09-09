Генпрокуратура направила в суд дело о приобретении вредоносного ПО для копирования информации

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура направила в суд Заводского района Минска уголовное дело о заведомом использовании вредоносной программы с целью несанкционированного копирования информации в компьютерной системе. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации Генпрокуратуры.

Согласно материалам дела, обвиняемый в период с 14 сентября 2016 года по 24 марта 2019-го на территории Минска и городского поселка Зельва Гродненской области с использованием компьютерной техники и ресурсов сети интернет, Proxy-сервиса, позволившего скрыть реальные IP-адреса пользователя и его географическое местоположение, приобрел вредоносное ПО. Далее, зная о назначении, функциональных свойствах и особенностях программы, мужчина совершил с ее помощью несанкционированный подбор и проверку реквизитов доступа (логина и пароля) к учетным записям не менее 490 интернет-ресурсов, а затем - копирование информации, содержавшейся в данных аккаунтах.

После изучения материалов дела в Генпрокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранной доказательной базы, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч.1 ст.354 Уголовного кодекса.-0-