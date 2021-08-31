Генпрокуратура направила в суд дело о жестоком убийстве девушки в 2000 году

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура направила в Могилевский областной суд уголовное дело об убийстве с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности надзорного ведомства.

По материалам дела, обвиняемый в ночь на 16 апреля 2000 года в Бобруйске беспричинно нанес 20-летней девушке не менее 53 ударов, в том числе штыком от карабина системы Маузера образца 1898/1935 годов.

Удары пришлись в жизненно важные органы и другие части тела. Потерпевшая от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия. Обвиняемый понимал, что своими действиями он причинил девушке продолжительную боль и страдания.

После изучения материалов дела в Генпрокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, согласились с квалификацией содеянного по п.6 и п.13 ч.2 ст.139 УК.

Уголовное дело находилось в производстве главного следственного управления Следственного комитета.

Избранную ранее в отношении обвиняемого меру пресечения заместитель генерального прокурора, направляя дело в суд, оставил прежней - заключение под стражу.-0-