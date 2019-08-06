Генпрокуратура направила в суд дело об убийстве 8-месячного ребенка в Лунинце

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура изучила и направила в Брестский областной суд уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений 8-месячного ребенка, сообщили БЕЛТА в отделе информации надзорного ведомства.

Обвиняемые - 26-летняя мать ребенка и ее 48-летний знакомый, оба жители Лунинца. Действия каждого из них квалифицированы как убийство заведомо малолетнего, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, группой лиц. Фигуранты находятся под стражей.

В Генеральной прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Уголовное дело находилось в производстве главного следственного управления Следственного комитета.

Как сообщалось, трагедия в Лунинце произошла вечером 27 октября. Труп восьмимесячной девочки с признаками насильственной смерти обнаружил ее 28-летний отец. В момент задержания у матери погибшей девочки было 1,6 промилле алкоголя, у мужчины - 1,2 промилле. Известно, что семья состоит на учете как находящаяся в социально опасном положении.-0-