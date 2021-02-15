Генпрокуратура направила в суд дело об убийстве мужчины в 2012 году

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуратура направила в суд уголовное дело об убийстве мужчины в 2012 году, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности надзорного ведомства.

Обвиняемым проходит 56-летний безработный житель Полоцка. Как следует из обвинения, он в ходе совместного распития спиртных напитков и возникшей ссоры умышленно ударил своего знакомого лезвийной частью топора в голову. Мужчина скончался на месте. Обвиняемый закопал его тело на территории своего дома.

После проведения в 2020 году оперативных мероприятий фигурант указал место, где был обнаружен скелетированный труп. Судебной генетической экспертизой подтверждена личность потерпевшего, который с 2014 года находился в розыске как без вести пропавший.

По делу допрошено более 30 свидетелей, проведено около 20 экспертиз, выполнен комплекс иных процессуальных действий.

Обвиняемый не судим, несколько раз привлекался к административной ответственности, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, в поле зрения правоохранительных органов ранее не попадал.

Уголовное дело об убийстве направлено для рассмотрения в суд Полоцкого района и Полоцка.

Избранную к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу заместитель генпрокурора оставил без изменения.-0-