Генпрокуратура направила в суд дело об убийстве в одном из дворов Гродно

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура завершила предварительное расследование уголовного дела в отношении жителя Гродно, которому инкриминированы убийство 22-летнего парня и покушение на убийство его 20-летнего брата, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности надзорного ведомства.

По материалам дела, обвиняемый 2000 года рождения в ночь с 10 на 11 сентября 2020 года во дворе дома №9 по улице Поповича в Гродно распивал спиртное в компании, в которой были в том числе потерпевшие. Возник конфликт, и обвиняемый ударил одного из парней один раз ножом в живот, а второго - не менее трех раз в различные части тела, в том числе в область жизненно важных органов.

Один потерпевший скончался в тот момент, когда его доставляли в больницу, а второму успели оказать медицинскую помощь.

Обвиняемый с места происшествия скрылся, орудие преступления выбросил. Однако сотрудники милиции оперативно установили его личность и 11 сентября 2020 года задержали его дома.

На тот момент обвиняемый был студентом 2 курса одного из высших учебных заведений Гродно, к уголовной ответственности не привлекался, характеризовался положительно, ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадал.

Для установления его вины допрошено более 20 свидетелей, проведено около 20 экспертиз, выполнен комплекс иных процессуальных действий.

Примененную к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу заместитель генпрокурора оставил без изменения.-0-