Генпрокуратура направила в суд дело об уклонении от уплаты более Br500 тыс. налогов

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуратура направила в суд уголовное дело об уклонении от уплаты свыше Br500 тыс. налогов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности надзорного ведомства.

Перед судом предстанет один обвиняемый, которому инкриминировано уклонение от уплаты сумм налогов путем умышленного занижения налоговой базы, в том числе через внесение в налоговые декларации заведомо ложных сведений, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый был фактическим руководителем ООО, которое применяло общую систему налогообложения со ставкой налога на прибыль в 18%.

Для незаконной минимизации налоговой нагрузки фигурант организовал при помощи номинальных учредителей создание ЧТУП и ООО, которые уплачивали налоги по упрощенной системе со ставкой в 3%.

В прокуратуре сообщили, что с 19 октября 2016 года по декабрь 2020-го обвиняемый реализовал товарно-материальные ценности через эти подконтрольные субъекты хозяйствования, а не напрямую от ООО, которым фактически руководил. Эти операции были отражены в бухгалтерских учетах, а в налоговые декларации вносились ложные сведения и представлялись в территориальную инспекцию МНС.

Общая сумма недоплаченных в бюджет платежей превысила Br500 тыс.

Изучение материалов уголовного дела показало, что предварительное расследование по нему проведено всесторонне, полно и объективно. Квалификация действий фигуранта по ч.2 ст.243 УК верная и подтверждается совокупностью собранных доказательств.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке заместитель генерального прокурора, направляя дело в суд, оставил без изменения.-0-