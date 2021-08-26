Генпрокуратура направила в суд дело в отношении убившего двух человек иностранца 

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура завершила предварительное расследование и направила в Минский областной суд уголовное дело в отношении иностранного гражданина, который убил двух человек, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности надзорного ведомства.





По материалам дела фигурант в ночь на 21 декабря 2020 года употреблял в доме у потерпевшего в деревне Подсосонье Дзержинского района спиртные напитки. Желая продемонстрировать свое физическое превосходство и пьяную удаль, обвиняемый без каких-либо причин начал душить собутыльника, но эти действия пресекли очевидцы.





А в ночь на 26 декабря 2020 года при употреблении алкоголя предложил второму потерпевшему надеть на другую руку подаренные им наручные часы. Тот отказался, после чего обвиняемый ударил его твердым тупым предметом не менее 5 раз в голову.





Затем фигурант не менее восьми раз ударил ножом по лицу, шее и туловищу женщину, которая пыталась защитить своего сына, - от полученных телесных повреждений она скончалась на месте.





"Обвиняемый понимал, что, убивая мать потерпевшего на его глазах, причиняет ему особые страдания и мучения", - отметили в Генпрокуратуре.





Далее обвиняемый, чтобы скрыть преступление, ударил сына женщины, очевидца убийства, не менее пяти раз, в том числе ножом, в лицо и шею, что привело к смертельному исходу.





Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый в период совершения инкриминируемых ему деяний мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.





Избранную ранее в отношении обвиняемого меру пресечения заместитель генерального прокурора, направляя дело в суд, оставил прежней - заключение под стражу.-0-