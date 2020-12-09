Генпрокуратура направила в суд дело в отношении жителя Мозыря, изготовившего более тысячи "ежей"

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура направила в Гомельский областной суд для определения подсудности уголовное дело по обвинению жителя Мозыря в приготовлении к участию в массовых беспорядках, сообщает БЕЛТА со ссылкой на отдел информации надзорного ведомства.

Как следует из материалов дела, активист движения "Страна для жизни" и администратор одного из Telegram-каналов, действуя группой лиц по предварительному сговору, с помощью необходимых инструментов на территории Мозырского района изготовил металлические противоавтомобильные заграждения - не менее 1123 "ежей". Обвиняемый намеревался передать их другим людям для использования в качестве орудий преступления при участии в массовых беспорядках 9 августа и в последующие дни в Минске и иных населенных пунктах.

"Ежи" предназначались для воспрепятствования движению и принудительной остановки колесных транспортных средств, в том числе служебных. Из-за прокалывания шин высока вероятность повреждения и уничтожения автомобилей, в том числе при их опрокидывании. Также могли быть причинены телесные повреждения гражданам, которые находились в или около них, добавили в Генпрокуратуре.

Обвиняемый разместил в одной из групп Telegram-канала фотографию своего изделия, а также отправил сообщение участникам группы, попросив привезти "ежей" в Минск для их использования в ходе массовых беспорядков. Мужчина не смог довести до конца свои противоправные действия по независящим от него обстоятельствам: сотрудники правоохранительных органов 6 августа пресекли его преступную деятельность, обнаружили и изъяли орудия преступления.

Уголовное дело находилось в производстве главного следственного управления Следственного комитета.

Избранная в отношении фигуранта мера пресечения в виде заключения под стражу применена обоснованно, оснований для ее изменения или отмены прокурор при направлении уголовного дела в суд не установил.-0-