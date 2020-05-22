Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о двойном убийстве в Буйничах

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура изучила и направила в Могилевский областной суд уголовное дело в отношении мужчины, который обвиняется в убийстве двух человек, сообщает БЕЛТА со ссылкой на отдел информации надзорного ведомства.

Фигурант неоднократно судим за кражи и грабеж. Нынешнее уголовное дело связано с убийством престарелого мужчины и его дочери, страдавшей психическим заболеванием.

Днем 24 января обвиняемый распивал спиртное на могиле матери на кладбище в агрогородке Буйничи Могилевского района. Возвращаясь, он хотел посетить родственников в этом же населенном пункте, однако по ошибке зашел в соседний дом. Хозяин дома попросил незнакомца уйти, однако он отреагировал неадекватно: умышленно, из хулиганских побуждений, с особой жестокостью поочередно начал избивать престарелого мужчину и его дочь. В ход пошел и нож. Оба умерли на месте.

Уголовное дело находилось в производстве главного следственного управления Следственного комитета.

Ранее избранную к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.-0-