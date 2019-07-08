Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о двойном убийстве в столбцовской школе

8 июля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Генеральная прокуратура направила для рассмотрения в Минский областной суд уголовное дело по обвинению несовершеннолетнего в убийстве учительницы и ученика в средней школе в Столбцах. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации Генпрокуратуры.

"Изучив материалы уголовного дела, находившегося в производстве главного следственного управления Следственного комитета, в Генеральной прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений, согласились с квалификацией действий обвиняемого", - проинформировали в ведомстве.

Избранная мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения.

В Генпрокуратуре напомнили, что десятикласснику столбцовской средней школы №2 предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.п.1, 6, 13 ч.2 ст.139 (убийство двух лиц с особой жестокостью их хулиганских побуждений), ч.1 ст.14 и п.п.1, 6, 10, 13 ч.2 ст.139 (покушение на убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений), ч.3 ст.339 (особо злостное хулиганство) Уголовного кодекса.-0-