Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о подкупе участников хоккейных матчей

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура направила в Витебский областной суд для определения подсудности уголовное дело о подкупе участников профессиональных спортивных соревнований по хоккею с шайбой. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

Трое профессиональных спортсменов хоккейной команды "Витебск" из корыстных побуждений вступили в сговор cо спортсменом этой же команды (уголовное преследование прекращено вследствие амнистии), а в отдельных эпизодах - со спортсменом-инструктором. Обвиняемые хотели повлиять на результаты шести матчей между ХК "Витебск" и хоккейными командами "Брест", "Могилев", "Динамо-Молодечно" и "Локомотив-Орша" во время чемпионата Беларуси по хоккею с шайбой сезона 2018-2019 годов и Кубка Беларуси (Кубка Руслана Салея) сезона 2019-2020 годов в декабре 2018 - сентябре 2019 года. Такое влияние повлекло поражение представляемой ими команды. Всего спортсмены получили деньги на общую сумму Br22,9 тыс.

Обвиняемым в зависимости от их роли инкриминированы преступления, предусмотренные ч.1 и ч.2 ст.253, ч.6 ст.16 и ч.1 и ч.2 ст.253 УК.

Уголовное дело находилось в производстве главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета.-0-