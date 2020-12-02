Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о приготовлении к массовым беспорядкам

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура направила в Могилевский областной суд для определения подсудности уголовное дело о приготовлении к участию в массовых беспорядках, сообщили БЕЛТА в отделе информации надзорного ведомства.

Фигурант обвиняется также в незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия и предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ.

По материалам дела, ранее судимый мужчина, воодушевившись размещенными в интернете, в том числе на Telegram- и Youtube-каналах, призывами к массовым беспорядкам, которые сопровождались бы насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти на территории Беларуси, принял решение присоединиться к противоправной деятельности.

Он начал подготовку к преступлению: изготовил не менее пяти самодельных зажигательных устройств, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ, нашел складной нож, конструктивно схожий с холодным оружием, а также другие средства и орудия преступления.

При задержании 9 августа 2020 года и личном обыске сотрудники милиции обнаружили и изъяли у него петарды, три самодельных зажигательных устройства, содержащих дымообразующие пиротехнические составы, нож. Эти предметы он скрытно переносил и пытался перевезти из Могилева в Минск для непосредственного личного участия в массовых беспорядках.

При обыске по месту жительства обнаружено изготовленное обвиняемым и пригодное для производства отдельных выстрелов двуствольное гладкоствольное ручное огнестрельное оружие.

Сейчас обвиняемый заключен под стражу.

Уголовное дело находилось в производстве главного следственного управления Следственного комитета.-0-