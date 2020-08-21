Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о смертельном ДТП в Минске

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуратура направила в суд Фрунзенского района Минска уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины о смертельном ДТП в столице. Такая информация размещена в Telegram-канале ведомства.
Инцидент произошел 13 марта 2020 года около 22.00. Водитель Audi A6, лишенный в 2018 году права управления транспортными средствами, в нетрезвом виде совершил наезд на пешехода на ул.Лынькова. Содержание этилового спирта в крови составило 2,32 промилле. От полученных в результате ДТП телесных повреждений 41-летний мужчина скончался на месте происшествия.
После изучения обстоятельств преступления Генеральная прокуратура подтвердила обвинение водителю собранными по делу доказательствами и согласилась с квалификацией содеянного по ч.4 ст.317 УК.-0-