Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о жестоком убийстве женщины в Бобруйске

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуратура завершила расследование уголовного дела об убийстве молодой женщины в Бобруйске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на отдел информации надзорного ведомства.

37-летнему жителю Бобруйска инкриминировано убийство своей знакомой с особой жестокостью. Как следует из предъявленного обвинения, мужчина в марте этого года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, у себя дома на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес женщине 38 ударов по различным частям тела, в том числе в жизненно важные органы. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте.

Во время расследования дела стало известно, что обвиняемый официально нигде не работал, ранее неоднократно был судим, привлекался к административной ответственности, состоял на диспансерном учете в связи с психическим заболеванием, по месту жительства и отбывания наказаний характеризовался отрицательно, был на учете в органах внутренних дел. Аналогичным образом характеризовалась и потерпевшая.

При изучении дела в Генпрокуратуре пришли к выводу, что была проведена недостаточная профилактическая работа с этими гражданами. В связи с этим руководителю органа внутренних дел Бобруйска внесено представление о принятии дополнительных мер к устранению причин и условий, которые способствовали особо тяжкому преступлению.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Могилевский областной суд. Примененную к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу заместитель генпрокурора оставил без изменения.-0-