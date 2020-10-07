Генпрокуратура направила в суд уголовное дело об убийстве новорожденного

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление по надзору за расследованием особо важных уголовных дел Генеральной прокуратуры завершило предварительное расследование уголовного дела в отношении 41-летней женщины, которой инкриминировано убийство новорожденного ребенка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на отдел информации надзорного ведомства.

Как следует из предъявленного обвинения, ранее не судимая обвиняемая осенью 2018 года узнала о своей беременности. "Несмотря на важность получения квалифицированной и своевременной медицинской помощи, а также необходимость наблюдения медработниками за развитием плода, она не стала на учет в государственную организацию здравоохранения", - отметили в Генпрокуратуре. Летом 2019 года она, находясь дома в Минске, почувствовала начало родов. Через некоторое время тайно родила в ванной комнате жизнеспособного мальчика, которого, погрузив в воду, лишила возможности дышать.

Затем обвиняемая поместила тело мальчика в морозильную камеру холодильника, где его обнаружили в июне 2020 года правоохранительные органы при осмотре места происшествия.

Свою вину в содеянном женщина признала и дала показания по обстоятельствам преступления. В Генеральной прокуратуре пришли к выводу о полном, объективном и всестороннем исследовании обстоятельств произошедшего.

Действия обвиняемой квалифицированы как убийство заведомо малолетнего, находившегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, по п.2 и п.6 ч.2 ст.139 УК. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Минский городской суд.

Примененную меру пресечения прокурор оставил прежней - заключение под стражу.-0-