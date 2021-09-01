Генпрокуратура направила в суд уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на Br60 тыс.

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура направила в суд Советского района Минска уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности надзорного ведомства.

Перед судом предстанут четыре фигуранта. Фактический руководитель одной из организаций (ООО "С.") обвиняется в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Он устраивал в разное время на работу номинальных директоров, чтобы обезопасить себя от возможных негативных последствий запланированных нарушений законодательства.

Его трем сообщникам, которым были подконтрольны несколько субъектов хозяйствования (ООО "Ф.", "М.", "Е.", "Б."), инкриминировано пособничество в уклонении от уплаты налогов в крупном и особо крупном размерах.

Механизм преступления предусматривал подготовку и помещение в бухгалтерский учет ООО подложных документов с недостоверными сведениями о взаимоотношениях между подконтрольными сообщникам основного фигуранта субъектами хозяйствования, а также теневой оборот наличных денег.

Оформлялись подложные договоры и ТТН о якобы имевших место поставках в 2019-2020 годах от ООО "Ф." в адрес ООО "С." продукции на общую сумму свыше Br400 тыс. Это послужило формальным основанием для их оплаты. Поступившие деньги затем обналичивали и возвращали одному из сообщников в иностранной валюте.

После этого "приобретенные" товары ООО "С." "реализовало" другим трем ООО - "М.", "Е.", "Б.". Цена фиктивных сделок превысила Br350 тыс.

За полученные от пособников наличные обвиняемый приобрел на теневом рынке автомобильные запчасти и оформил их как поступившие от ООО "М.", "Е.", "Б".

Все подложные документы ООО "С." приняло к бухгалтерскому учету, на основании которого представило в территориальную инспекцию МНС недостоверные налоговые декларации (расчеты). Это повлекло уклонение от уплаты налога на прибыль за 2019-2020 годы на сумму более Br60 тыс.

Аналогичным образом трое фигурантов оказывали "услуги" иному лицу, сумма неуплаченных налогов у которого превысила Br450 тыс.

После изучения материалов дела в Генпрокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений.

Уголовное дело находилось в производстве главного следственного управления Следственного комитета.

Обвиняемые возместили ущерб частично - в размере Br17,6 тыс., в остальной части Генпрокуратура заявила в суд иск.

Прокурор, направляя дело в суд, оставил прежними ранее примененные к обвиняемым меры пресечения. Двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, к двум другим применено обязательство о явке.-0-