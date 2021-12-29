Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении Сапеги

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении гражданки России Софии Сапеги, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности надзорного ведомства.

"Согласно материалам дела обвиняемая совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд Telegram-каналов. Их деятельность была направлена на дискредитацию действующей власти Беларуси и ее правоохранительного блока, разжигание социальной розни, вражды, а также организацию преступлений в отношении отдельных категорий граждан", - рассказали в Генпрокуратуре.

На ресурсах этого мессенджера были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, другие государственные служащие, а также журналисты. После опубликования информации в адрес потерпевших стали поступать угрозы применения насилия к ним и их близким, повреждения имущества. В отношении некоторых из них совершены иные преступления.

За свою "работу" обвиняемая получала вознаграждение. В качестве средств совершения преступлений Сапега использовала мобильный телефон iPhone 12 Pro Max, ноутбук Apple Macbook Air, иную компьютерную технику.

"В ходе предварительного расследования обвиняемая выполнила обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве, - оказанное ею содействие имело существенное значение в изобличении других соучастников противоправных действий. Она приняла меры к уплате дохода, полученного преступным путем", - отметили в надзорном ведомстве.

Изучение уголовного дела в Генеральной прокуратуре показало, что расследование по нему проведено всесторонне, полно и объективно.

Избранную ранее в отношении Софии Сапеги меру пресечения в виде домашнего ареста Генпрокуратура оставила без изменения.-0-