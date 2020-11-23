Генпрокуратура о нарушителях движения на ж/д: создавали опасность гибели людей

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В последнее время возросло количество противоправных деяний, нарушающих стабильную работу железнодорожного транспорта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на старшего прокурора управления по надзору за исполнением законодательства на транспорте и в таможенных органах Генеральной прокуратуры Беларуси Артема Маймусова.

Он отметил, что правонарушители приводили в непригодное для эксплуатации состояние железнодорожные пути сообщения: замыкали рельсовые цепи, повреждали светофоры и другое оборудование, размещали предметы на пути следования поезда. "Это создавало опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений, аварий и крушений. Подобные действия преследовали цель дестабилизировать общественный порядок в государстве", - сказал Артем Маймусов.

Органы прокуратуры и Следственного комитета по этим фактам возбудили уголовные дела. Установлены подозреваемые в таких преступлениях. Им грозит строгое наказание - вплоть до 15 лет лишения свободы.-0-