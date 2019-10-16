Генпрокуратура о задержании россиянки Богачевой: меры процессуального принуждения не применялись

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меры процессуального принуждения к россиянке Богачевой не применялись. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель генерального прокурора Алексей Стук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Меры процессуального принуждения к гражданке Богачевой не применялись. Она оставалась на свободе, - заявил Алексей Стук. - Что касается той разноречивой информации, наверное, иногда и представители массмедиа не знают тонкостей наших формулировок и значения этих терминов, и, может быть, наши пресс-секретари не совсем доходчиво донесли эту информацию".

Как сообщалось, ряд СМИ 15 октября сообщил о задержании в одной из гостиниц Минска гражданки России Анны Богачевой, попавшей под санкции США по делу о якобы вмешательстве в выборы. Официальный представитель Генпрокуратуры Беларуси Дмитрий Брылев заявил, что ведомство поставило вопрос о прекращении международного розыска в отношении Анны Богачевой на территории Беларуси. "Она освобождена", - отметил он.-0-