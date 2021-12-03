По постановлению генпрокурора ограничат доступ к ресурсу организации "Наш дом"

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доступ к сайту организации "Международный Центр Гражданских Инициатив "Наш дом" (Вильнюс) ограничен, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.

"Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед на основании законов Республики Беларусь "О противодействии экстремизму" и "О средствах массовой информации" вынес постановление об ограничении доступа к сайту организации "Международный Центр Гражданских Инициатив "Наш дом" nash-dom.info (Вильнюс)", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Этим постановлением также установлен запрет на срок 6 месяцев на возобновление доступа к указанному интернет-ресурсу по заявлению его владельца.

Генпрокуратура выявила этот интернет-ресурс в ходе мониторинга. На нем с 2020 года агрессивно и бездоказательно критиковались общественно-политическая ситуация в Беларуси и ее руководство, отметили в Генпрокуратуре.

На сайте организации систематически размещалась недостоверная либо умышленно искаженная информация. При этом выводы и заключения авторов большинства публикаций были изложены таким образом, чтобы сознательно повысить уровень напряженности и противостояния в обществе, создать атмосферу неприятия любых действий правоохранителей, возбудить вражду в отношении этой социальной группы.

Там же публиковались материалы, направленные на разжигание национальной вражды или розни в отношении граждан России и ее руководства. В отдельных статьях сознательно дискредитировались взаимоотношения Беларуси и России.

Для исполнения постановление генерального прокурора направлено в республиканское унитарное предприятие по надзору за электросвязью "БелГИЭ".-0-