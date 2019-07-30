30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуратура опротестовала приговор в отношении главного инженера МЗКТ, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси Дмитрий Брылев.
В протесте поставлен вопрос об отмене приговора и направлении дела на новое разбирательство. Основанием, как отметил официальный представитель Генпрокуратуры, стало несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.
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