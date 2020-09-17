Генпрокуратура отреагировала на призывы к нарушению нормальной работы предприятий

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура отреагировала на призывы к нарушению нормальной работы предприятий, сообщила журналистам начальник отдела информации Генпрокуратуры Анжелика Курчак, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вчера в отдельных мессенджерах сообщили о проведении в стране общенациональной акции солидарности и констатировали, что 16 сентября многие компании объявили нерабочим днем. Отмечу, что локомотивы национальной экономики подобным провокационным вбросам никогда не поддавались и не подвержены сейчас", - сказала Анжелика Курчак.

Фактически участниками акции стали несколько кофеен, мелких магазинов и студий в Минске. При этом, опасаясь ответственности, многие объявили данный день санитарным. Во всех других регионах страны организации торговли, оказания услуг работали в обычном режиме.

"Прокуроры незамедлительно отреагировали на призывы к нарушению нормальной деятельности предприятий и прав граждан на получение услуг, - отметила начальник отдела информации. - Облисполкомам и Минскому горисполкому поручено усилить контроль за соблюдением субъектами хозяйствования порядка работы, предоставления услуг, а также прав наемных работников. При выявлении нарушений виновные будут привлечены к установленной законом ответственности".

Анжелика Курчак добавила, что в зависимости от характера работы того или иного субъекта хозяйствования действительно предусмотрено проведение санитарных дней, что регулируется законодательством. "При нарушении такого порядка будут приниматься меры реагирования в целях обеспечения полноты прав граждан на получение услуг", - заключила она.-0-