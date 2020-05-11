Генпрокуратура передала российским коллегам дело о перемещении наркотика через границу ЕАЭС

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура направила в адрес российских коллег материалы уголовного дела в отношении гражданина России для его дальнейшего уголовного преследования, сообщает БЕЛТА со ссылкой на отдел информации надзорного ведомства.

Обвиняемому инкриминированы незаконный оборот наркотика без цели сбыта и его незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС.

Установлено, что мужчина вечером 11 января, следуя через пункт пропуска "Варшавский мост" Брестской таможни, провез в багаже автомобиля стеклянную бутылку водки с наркотиком. В ней была прозрачная жидкость желто-зеленого цвета массой 93,12 г, которая содержала в своем составе масло каннабиса (гашишное масло) массой 0,0076 г и влажное вещество растительного происхождения темно-зеленого цвета в виде фрагмента стебля растения общей массой 4,33 г (в высушенном виде - 0,68 г), признанное опасным наркотическим средством - марихуаной.

Материалы переданы на основании Конвенции государств - участников СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года.

Принятие окончательного процессуального решения по этому уголовному делу, а также реализация принципа неотвратимости наказания за совершенные преступления взяты на контроль.-0-