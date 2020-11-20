Генпрокуратура: повреждение автомобилей в Гродно квалифицировано как акт терроризма

20 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Повреждение автомобилей в Гродно квалифицировано как акт терроризма. Информация об этом размещена в Тelegram-канале Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Сегодня ночью в одном из дворов в Гродно взрывом повредило "Шкоду", принадлежащую сотруднику милицию, а также три припаркованных рядом автомобиля. По факту повреждения авто общеопасным способом было возбуждено уголовное дело.

"Принимая во внимание наличие признаков акта терроризма, действия неустановленных лиц по указанию генерального прокурора переквалифицированы на ч.1 ст.289 УК", - говорится в сообщении.

Для дальнейшего расследования уголовное дело направлено в управление КГБ по Гродненской области.-0-