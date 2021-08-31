Генпрокуратура прекратила производство по делу сотрудников журналистской мастерской "Пресс-клуб"

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура прекратила производство по уголовному делу в отношении сотрудников КПУ "Журналистская мастерская Пресс-клуб", сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности надзорного ведомства.

"Генеральная прокуратура на основании ч.2 ст.30 Уголовно-процессуального кодекса и ст.88-1 Уголовного кодекса прекратила производство по уголовному делу по обвинению Юлии Слуцкой в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, Петра Слуцкого, Аллы Шарко и Сергея Ольшевского - в оказании ей пособничества", - говорится в сообщении ведомства.

В ходе предварительного следствия обвиняемые признали свою вину в полном объеме и дали показания об обстоятельствах преступления. Они возместили причиненный ущерб и уплатили уголовно-правовую компенсацию в аналогичном размере.

Установлено, что КПУ "Журналистская мастерская Пресс-клуб" арендовало помещения, которые находились в государственной собственности, при этом использовало упрощенную систему налогообложения. С июня 2016 года по декабрь 2019-го учреждение предоставляло эти объекты недвижимости в возмездное пользование другим лицам, что обязывало его прекратить применение льготных условий и уплачивать налоги в общем порядке.

Юлия Слуцкая была учредителем и фактическим руководителем КПУ, контролировала результаты его финансово-хозяйственной деятельности. По ее указанию в бухгалтерский учет помещались заведомо недостоверные сведения об оказании услуг по организации и проведению мероприятий для клиентов. При пособничестве других фигурантов она извлекла доход, при этом сокрыла фактические обстоятельства его получения от налоговых органов и продолжила применение упрощенной системы налогообложения. В результате такой деятельности общая сумма неуплаченных налогов превысила Br110 тыс.-0-