Генпрокуратура: расследование уголовного дела по факту смерти Романа Бондаренко приостановлено

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расследование уголовного дела по факту смерти Романа Бондаренко приостановлено, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Генпрокуратуру.

"Расследование уголовного дела по факту смерти Романа Бондаренко приостановлено на основании п.1 ч.1 ст.246 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь ввиду неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

При этом уточняется, что в соответствии с п.1 ч.2 ст.247 Уголовно-процессуального кодекса и после приостановления производства по делу принимаются меры по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.-0-