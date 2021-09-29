Генпрокуратура: сотрудники КГБ, применив оружие, действовали в соответствии с законодательством

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура провела проверку по факту применения огнестрельного оружия сотрудниками КГБ, повлекшего смерть жителя Минска. Об этом БЕЛТА сообщили в Генеральной прокуратуре.

Установлено, что этот гражданин обоснованно подозревался в совершении особо опасных преступлений, связанных с терроризмом. Сотрудники КГБ с понятыми на основании постановления о проведении обыска, санкционированного заместителем генерального прокурора, прибыли к жилищу подозреваемого.

При подготовке к проведению процессуального действия сотрудники представились жильцам квартиры представителями правоохранительных органов.

Неоднократные требования открыть дверь и впустить в жилище, предупреждения о вскрытии запирающих устройств хозяин проигнорировал. После чего правоохранители на законных основаниях вскрыли дверь и вошли в квартиру. Там подозреваемый дважды выстрелил в сотрудников КГБ из огнестрельного оружия, причинив одному из стражей закона огнестрельное ранение, повлекшее смерть.

Сотрудники КГБ, действуя на основании закона об органах государственной безопасности, исходя из сложившейся обстановки, в ответ на вооруженное нападение применили огнестрельное оружие, причинив преступнику повреждения, от которых он скончался.

Прокурорской проверкой установлено, что сотрудники КГБ действовали в пределах предоставленных прав и в соответствии с законодательством.-0-

СК возбудил уголовное дело по факту убийства сотрудника КГБ

Минобороны: истинный патриот готов отдать жизнь за безопасность страны и ее граждан

МЧС: готовность рисковать жизнью ради граждан своей страны объединяет всех работников нацбезопасности

Щекин: убийство сотрудника КГБ стало апофеозом экстремизма для всех белорусов

Шпаковский: произошла крайняя степень маргинализации активистов протестного движения

Гайдукевич об убийстве сотрудника КГБ: реакция должна быть жесткой и беспощадной

Петровский об убийстве сотрудника КГБ: все это напоминает операцию "Гладио" времен холодной войны

ГУВД Мингорисполкома о гибели сотрудника КГБ: это невосполнимая утрата для правоохранителей

ФОТОФАКТ: К зданию КГБ в Минске люди несут цветы

ГУВД Мингорисполкома о гибели сотрудника КГБ: это невосполнимая утрата для правоохранителей